Adana'da "koltuk rengi" tartışması "kırmızı beyaz" bitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana'da 'koltuk rengi' tartışması 'kırmızı beyaz' bitti - Son Dakika Spor

Adana'da "koltuk rengi" tartışması "kırmızı beyaz" bitti

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ve Adana Demirspor, 33 bin kişilik yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olması konusunda anlaşmaya vardı.

Adana'da

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ve Adana Demirspor, 33 bin kişilik yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olması konusunda anlaşmaya vardı.


Adanaspor Kulübü Yönetim Kurulu, kentte yapımı büyük oranda tamamlanan stattaki "koltukların rengi" tartışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Şehrimizin 2 güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor kulüpleri, yeni stattaki koltuk renkleriyle ilgili Valilik nezdinde daha önceki görüşmelerinde, şehirdeki 2 kulübün ileride oynayacağı maçlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın taraftarın bir arada maç izleme düşüncesine destek anlamında Milli Takım renklerimizin kullanılmasında mutabık kalmışlardır" denildi.


Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu da yaptığı yazılı açıklamada, "Adana Demirsor Kulübü ve Adanaspor A.Ş. olarak yapımı son aşamaya gelen yeni stadyumdaki koltukların renkleri ile ilgili Valilik ile daha önce yaptığımız görüşmelerde iki kulübün olmasından dolayı, gelecek sezonlarda oynanacak maçlar göz önüne alınarak, herhangi bir kısıtlamanın olmaması ve taraftarların maçları bir arada izlemesi düşüncesiyle Milli Takımımın renkleri olan kırmızı beyazın kullanılmasında mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:28 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız? Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?         
22:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik         
21:58
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi         
21:50
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi         
21:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur         
21:20
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor         
21:09
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı         
21:07
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak         
20:53
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi         
20:49
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım         
20:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı         
20:10
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti         
20:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik         
19:52
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getirilen şüpheli yakalandı         
19:47
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 968 kişi hayatını kaybetti         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi         
19:09
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı         
19:04
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi         
19:03
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi         
19:00
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 42'ye yükseldi         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 22:51:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da "koltuk rengi" tartışması "kırmızı beyaz" bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]