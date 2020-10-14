Son dakika... Koltuk yüklü kamyonet seyir halindeyken yandı - Son Dakika

Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Koltuklardan sıçrayan alevler kamyoneti de tutuştururken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç İkizler Köprüsü'ne geldiğinde koltukların yandığını fark eden Yorulmaz, aracı yol kenarında durdurup itfaiyeyi aradı.

Koltuklardan birinden duman yükseldiğini fark eden Yorulmaz, su döktükten sonra yola çıktı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Fatih Yorulmaz, merkez Çukurova ilçesinde tadilat için müşterisinin evinden koltukları alıp 31 FG 419 plakalı kamyonete yükledi.

Adana 'da koltuk yüklü kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı.

Beklenen gol geldi! Milliler Ozan ile beraberliği yakaladı

Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek

Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti