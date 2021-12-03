İki komşu kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Adana'da, iki komşu kadının kavgası apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 1 Aralık'ta, merdivenden inen T.D. ile kızıyla asansör bekleyen S.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bir süre devam eden yumruklu kavgada, S.İ. darp sonucu bayıldı.
Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
S.İ, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından T.D'den şikayetçi oldu.
T.D'nin de darp raporu alarak S.İ'den şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kadınların kavgası apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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