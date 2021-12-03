İki komşu kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

İki komşu kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasında

Adana'da, iki komşu kadının kavgası apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da, iki komşu kadının kavgası apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 1 Aralık'ta, merdivenden inen T.D. ile kızıyla asansör bekleyen S.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir süre devam eden yumruklu kavgada, S.İ. darp sonucu bayıldı. Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. S.İ, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından T.D'den şikayetçi oldu. T.D'nin de darp raporu alarak S.İ'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadınların kavgası apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu!

Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı

Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi

Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!

Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor