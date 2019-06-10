Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı
3 saat önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:30 Kaynak: AA
'nın Seyhan
ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı. Bahçeşehir
Mahallesi'nde bir apartmanda oturan ve husumetli oldukları belirtilen komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda taraflardan Ferhat K. tabancayla yaralandı.
Yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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