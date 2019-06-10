Son Dakika Haberleri: Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı
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Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı

3 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.

Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.
Bahçeşehir Mahallesi'nde bir apartmanda oturan ve husumetli oldukları belirtilen komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda taraflardan Ferhat K. tabancayla yaralandı.
Yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Güncel
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