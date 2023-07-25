Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü

26.07.2023 00:41

Adana'da komşularıyla arasında yüksek sesle müzik açma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kahvehaneci, 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup ardından intihar etti. Yaralı şahsın hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükselirken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da komşularıyla arasında yüksek sesle müzik açma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kahvehaneci, 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup ardından intihar etti. Yaralı şahsın hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükselirken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut (33) kahvehane işleten Muhammet Ali Binen (22) ile yüksek ses ile iş yerinin içerisinde müzik açtığı için 2 gün önce tartıştı.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Muhammet Ali Binen daha sonra tartıştığı kişilerin yanına aracıyla gelerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında kahvehaneci Muhammet Ali Binen, Mahir ve Tugay'ı pompalı tüfekle vurdu ardından pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü

3 ÖLÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet Ali Binen ve Tugay Kopal'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mahir Palamut ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Palamut tekrar hayata döndürülürken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polisin bölgedeki çalışmasının ardından Muhammet Ali ve Tugay'ın cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören Palamut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Otomobil ile gelen Muhammet Ali Binen, aracından otomatik pompalı tüfekle inip önce dışarıdaki Mahir Palamut'a defalarca ateş ederken daha sonra elindeki tüfeği atıp araçtan diğer tüfeği aldı. Ardından içeri giren Tugay Kopal'a ateş ediyor. Ardından dışarı çıkan Binen'in intihar ettiği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Adana'da kahvehanede yüksek sesle müzik kavgasında kan aktı: 2 ölü 1 yaralı Adana'da kahvehanede yüksek sesle müzik kavgasında kan aktı: 2 ölü 1 yaralı

Muhammet Ali, İntihar, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü - Son Dakika


Son Dakika
00:17 Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
00:13 Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
00:03 Kemer'de alevler tekrar yükseldi: Gece görüşlü helikopterler devrede
00:01 Kemer'de alevler tekrar yükseldi! Gece görüşlü helikopterler devrede
00:02 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu
23:57 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu
23:52 Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü
23:50 Yüksek sesle müzik açma kavgasında kahvehane işletmecisi, 2 kişiyi öldürüp intihar etti
23:24 AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen "vergi artışı" önergesi için yapılan oylamaya muhalefetten 45 vekil katılmadı
23:20 AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen "vergi artışı" önergesi için yapılan oylamaya muhalefetten 45 vekil katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 00:54:53. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement