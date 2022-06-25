Son Dakika | Komşular arası çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Komşular arası çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

25.06.2022 22:50

Son dakika haberi... Adana'da komşular arası çıkan silahlı kavgada, iki kardeşten biri silahla diğeri de darbedilerek yaralandı.

Adana'da komşular arası çıkan silahlı kavgada, iki kardeşten biri silahla diğeri de darbedilerek yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde, patates hasadı sonrası kalan ürünleri toplayan iki aile arasında fazla patates alma konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Cemile Y. (19) kolundan saçmayla, kardeşi Emirhan Y. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kavgada ateş eden diğer aileye mensup iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Komşular arası çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

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