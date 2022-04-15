Adana'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Adana'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

15.04.2022 03:02
Adana'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Adana'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde E.U, oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. ile tartıştı.

Bu sırada E.U, A.İ.S'yi bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından evinde gözaltına alınan şüpheli E.U, polis merkezine götürüldü.

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Güzelyalı, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı - Son Dakika
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