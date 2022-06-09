Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

09.06.2022 03:51

Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı Adana'da komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA - Adana'da komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda Y.K ayağından vuruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekibine ihbar etti. Yaralı Y.K yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis havaya ateş açarak kavga eden grubu güçlükle dağıttı. Polis havaya ateş açtığı esnada bir sağlık personeli panikledi. Haber yapmaya gelen bir gazeteci panikleyen sağlık görevlisinin koluna girerek kavga bölgesinden uzaklaştırıp sakinleştirdi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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