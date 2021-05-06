Adana'da komşular arasındaki taşlı ve sopalı kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika

Adana'da 2 komşu aile arasında başlayan ve yakınlarının da katıldığı taşlı ve sopalı kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kimse yaralanmadan son buldu.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 2 komşu aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, taraf yakınlarının da katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar uzak mesafeden birbirlerine taş attı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler, 2 tarafa da uyarılarda bulunarak kavgayı yaralanan olmadan sonlandırdı.

Ekipler, taraflara yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.