Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

18.11.2020 23:17
Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçakla yaralayan baba oğul gözaltına alındı.

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçakla yaralayan baba oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde, Ahmet Şerefoğlu (59) ve kardeşi Bülent Şerefoğlu (53) ile evinin önüne gelerek küfür ettikleri iddia edilen komşuları H.D. ve oğlu Ş.D. arasında kavga çıktı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada Bülent Şerefoğlu boynundan, Ahmet Şeref oğlu ise yüzünden yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bülent Şerefoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli baba ve oğlu, 5 sokak ilerideki evlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı - Son Dakika


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