Adana'da komşusunu tencereyle yaraladığı öne sürülen kadına dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da komşusunu tencereyle yaraladığı öne sürülen kadına dava açıldı

19.04.2022 18:25
Adana'da komşusunu tencereyle yaraladığı öne sürülen kadına dava açıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı komşusunu tencereyle yüzünden yaraladığı öne sürülen kadın hakkında "silahla basit kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tartıştığı komşusunu tencereyle yüzünden yaraladığı öne sürülen kadın hakkında "silahla basit kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde geçen yıl 16 Temmuz'da aynı apartmanda oturduğu Filiz B'yi, aralarında çıkan tartışmada elindeki tencere ile yaraladığı iddia edilen Fatma S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında husumet bulunan müşteki Filiz B. ile Fatma S'nin sokakta karşılaştıkları ve tartışmaya başladıkları, Fatma S'nin elindeki sefer tası veya tencere benzeri eşya ile Filiz B'yi kafasına vurmak suretiyle yaraladığı bildirildi.

Filiz B'nin, adli rapora göre basit müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı, şüpheliden şikayetçi olduğu ve olayda kullanılan eşyanın silahtan sayılması gerektiği aktarılan iddianamede, tutuksuz sanık Fatma S. hakkında "silahla basit kasten yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanığın, Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Yüzüncü yıl Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da komşusunu tencereyle yaraladığı öne sürülen kadına dava açıldı - Son Dakika
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