Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesinde, kamyonetin park halindeki otomobile çapması sonucu araçlarda hasar meydana geldi.

F.S. idaresindeki 01 AEJ 54 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.Ş'ye ait park halindeki 01 DTA 46 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, bir esnaf tarafından durduruldu. Kazada iki araçta hasar meydana geldi.

Kazayı kaydeden bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere, çarpışmanın etkisiyle hareket etmeye başlayan otomobilin, bir vatandaş tarafından durdurulması yansıdı.