Adana'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü hayatını kaybetti

13.05.2023 23:26

Adana'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Kaynak: DHA
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Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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