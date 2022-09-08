Atık su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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ADANA'da kontrolden çıkarıak atık su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Bedir B. (39), yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Bedir B. yönetimindeki 01 ADR 117 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak atık su kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içinde yaralanan sürücü, itfaiye görevlileri tarafından yola çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bedir B., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

FREN İZİ YOK

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemede, fren izine rastlanmazken, kanalın demir korkuluklarının da yıkılmadığı görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.