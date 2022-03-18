Adana'da kooperatif başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Adana'da kooperatif başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

18.03.2022 14:34
Adana'da kooperatif başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Adana'da Metal İşleri Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifi Başkanı Cengiz Erdoğanoğlu, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Adana'da Metal İşleri Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifi Başkanı Cengiz Erdoğanoğlu, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Metal İşleri Sanayi Sitesi'nde 01 ER 183 plakalı otomobilinden inen Erdoğanoğlu'na kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş edip kaçtı.

Erdoğanoğlu, saldırıdan yara almadan kurtuldu, mermiler otomobil ve yakındaki iş yerine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Seyhan, Metal, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kooperatif başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kooperatif başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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