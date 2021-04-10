Adana'da kopan elektrik telinin ağıla düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kopan elektrik telinin bir ağılın çinko çatısına düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu.
Kemalpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağılını kontrol eden Hüseyin Uluca, 9 koyunun telef olduğunu gördü.
Ağıldaki incelemede, kopan elektrik telinin çatıya düştüğü ve koyunların bu nedenle akıma kapıldığı belirlendi.
Elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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