Adana'da kopan elektrik telinin ağıla düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, kopan elektrik telinin bir ağılın çinko çatısına düşmesi sonucu akıma kapılan 9 koyun telef oldu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağılını kontrol eden Hüseyin Uluca, 9 koyunun telef olduğunu gördü.

Ağıldaki incelemede, kopan elektrik telinin çatıya düştüğü ve koyunların bu nedenle akıma kapıldığı belirlendi.

Elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldı.