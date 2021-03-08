Adana'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Uğur Güler yönetimindeki 01 AFJ 620 plakalı motosiklet Varsaklar Mahallesi'nde bir köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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