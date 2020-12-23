Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı

23.12.2020 01:13

Adana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

O.E, 01 AGK 250 plakalı motosikletle bir müşterisine siparişini götürdüğü sırada, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda yola çıkan sokak köpeğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletin yaklaşık 15 metre sürüklenen sürücüsi O.E. yaralandı.

Sürücünün tedavisi, madde bağımlısı bir kişiye müdahale için olay yerinin yakınlarında bulunan sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.

Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika


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