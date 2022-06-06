Adana'da köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil göle düştü

Alınan bilgiye göre, 01 AIN 165 plakalı otomobili kullanan M.P, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde ilerlediği sırada yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Adana 'da seyir halindeyken köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil, Seyhan Baraj Gölü 'ne düştü.

Eşi tarafından 7 kez bıçaklanan kadın 1 aylık tedavisi sonucu hayata tutundu: Tek hedefi bir an önce eşinden boşanmak

Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel, Son Dakika

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