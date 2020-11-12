Adana'da köpeğe eziyet ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde köpeğe eziyet ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesinde bir kişinin, köpeğe eziyet etmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Köpeğe eziyet ettiği öne sürülen zanlı S.P. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saimbeyli Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, hayvana şiddet olayıyla ilgili gerekli araştırmaların ivedilikle yapıldığı belirtilerek, "Araştırmalar neticesinde, şiddet olayını gerçekleştiren vatandaş Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınmıştır. İşkence gören köpek tespit edilerek, tedavisi için veterinere götürülmüştür. Vicdanları yaralayan olayın faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.