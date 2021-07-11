Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyeti kameralarda - Son Dakika

Adana'da bir kadın tarafından köpeğe eziyet edilen anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. Kadının uzun süre köpeğe tekme atması, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

"SÜREKLİ EZİYET EDİYORLAR" İDDİASI

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çekildiği videoda bir kadının balkondaki köpeğe vurması ve tekme atması görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.