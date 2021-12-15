Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda oturan Metehan O. (19), kimliği henüz belirlenemeyen köpek gezdiren biriyle tartışmaya başladı.

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesiyle köpek gezdiren kişi Metehan'ı bacağından bıçakladı. Ardından olayı gerçekleştiren şüpheli köpeğiyle birlikte olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Metehan'ın yanında bulunan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BIÇAKLANAN GENCİN DURUMU AĞIR

Aldığı bıçak darbesiyle çok fazla kan kaybeden Metehan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.