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Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika

Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı

15.12.2021 08:31

Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli köpeğiyle birlikte olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda oturan Metehan O. (19), kimliği henüz belirlenemeyen köpek gezdiren biriyle tartışmaya başladı.

Adana'da köpek gezdiren kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı

KÖPEĞİYLE BİRLİKTE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesiyle köpek gezdiren kişi Metehan'ı bacağından bıçakladı. Ardından olayı gerçekleştiren şüpheli köpeğiyle birlikte olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Metehan'ın yanında bulunan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana'da köpek gezdiren kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı

BIÇAKLANAN GENCİN DURUMU AĞIR

Aldığı bıçak darbesiyle çok fazla kan kaybeden Metehan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı

Güzelyalı, Çukurova, Adana, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
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