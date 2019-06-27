Son Dakika Haberleri: Adana'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Adana'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

50 dakika önce

ADANA'da, köprü üzerinde çarpışan iki kamyonetten biri devrildi, diğeri ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtulurken, 3 kişi de yaralandı.

Adana'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
ADANA'da, köprü üzerinde çarpışan iki kamyonetten biri devrildi, diğeri ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtulurken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Seyhan Nehri üzerindeki Girne Köprüsü'nde meydana geldi. Murat Alaşkan yönetimindeki 01 HJ 439 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet, köprü üzerinde çarpıştı. Alaşkan'ın kullandığı kamyonet devrilirken, diğer kamyonet ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan her iki kamyonetin sürücüsü ile yolcu komundaki bir kişi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonetlerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:48 Kaynak: DHA
Seyhan, Adana, Güncel
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