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Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti - Son Dakika

Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti

31.01.2022 20:19

Adana'da yaşanan olayda 32 yaşındaki A.A. isimli bir şahıs, yemek masasında tartıştığı kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti. Hüda'nın çocuğunun gözü önünde gerçekleşen olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kentte yaşayan Hüda Gün, oturmak için annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşinin kardeşi A.A. geldi.

BAŞLARINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Yemek masasına oturan A.A., yemeğini bitirdikten sonra çay içtikleri sırada çıkan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkartarak 2 çocuğunun gözü önünde yengesi Hüda ile annesi Naime Gün'ü başlarından vurdu. Evden çıkan A.A., plakası sökülmüş motosikletine binip kayıplara karıştı.

2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak öldürdü

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüda ile Naime Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile kızın cansız bedenleri, otopsilerinin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp, olayın yaşandığı sokağa gelen Gün ailesi sinir krizi geçirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak öldürdü
Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti
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Yemek Tarifi, Seyhan, Adana, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti - Son Dakika
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