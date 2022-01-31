Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kentte yaşayan Hüda Gün, oturmak için annesi Naime Gün'ün yanına gitti. Bir süre sonra eve Hüda Gün'ün ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşinin kardeşi A.A. geldi.
Yemek masasına oturan A.A., yemeğini bitirdikten sonra çay içtikleri sırada çıkan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkartarak 2 çocuğunun gözü önünde yengesi Hüda ile annesi Naime Gün'ü başlarından vurdu. Evden çıkan A.A., plakası sökülmüş motosikletine binip kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüda ile Naime Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile kızın cansız bedenleri, otopsilerinin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp, olayın yaşandığı sokağa gelen Gün ailesi sinir krizi geçirdi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti - Son Dakika