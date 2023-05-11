Adana'da korkunç kaza! 2 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Adana- Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazada 2'si polis otomobili olmak üzere 12 araç birbirine girdi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.