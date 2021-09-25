Adana'da korkunç kaza! Cip, elektrikli motosiklete çarptı; 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı - Son Dakika

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı alt geçidinde sürücüsünün ismi açıklanmayan cip, alt geçitte Suriye uyruklu Muhammed İzzo'nun (35) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

50 METRE SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve baba-oğul yaklaşık 50 metre savruldu. Cipin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan baba-oğul, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından ağır darbe alan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden baba Muhammed İzzo'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Baba-oğulun, çiçek ve pamuk şeker sattıkları, iş sonrası eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ DÜŞEN PLAKADAN BULUNDU

Öte yandan, kaçan sürücü ise aracın plakasının kaza sırasında yola düşünmesi sonucu polis tarafından tespit edilerek, kısa sürede gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.