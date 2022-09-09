Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, "Tecavüz sonucu hamile kaldım" dedi - Son Dakika
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Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, "Tecavüz sonucu hamile kaldım" dedi

09.09.2022 11:33

Adana'da yeni doğum yapan Fatma G. adlı kadının sözleri dehşete düşürdü. Talihsiz kadın, sevgilisinin tecavüzü sonucu hamile kaldığını, ayrıca sevgilisinin kendisine zorla uyuşturucu verip, dövdüğünü söyledi. Yaşadığı vahim olayları tek tek anlatan Fatma G., "Ben artık bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ne olur beni kurtarın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma G. (32), birlikte yaşadığı sevgilisi Ali U. (34) 3 yıl önce 'uyuşturucu ticareti' suçundan cezaevine girince 4 yaşındaki oğlu D.E.'ye tek başına bakmaya başladı. Fatma G., geçtiğimiz yıl çalıştığı restoranda tanışıp, sevgili olduğu Emre K. (29) ile birlikte yaşamaya başladı.

GEÇTİĞİMİZ AY DOĞUM YAPTI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Emre K., iddiaya göre, sürekli tartışmaya başladığı Fatma G.'yi darp edip, vücudunda sigara söndürdü. Emre K.'nin psikolojik ve fiziksel şiddeti sürerken hamile kalan Fatma G., geçtiğimiz ay doğum yaptı.

Yeni doğum yapan kadından kan donduran sözler: Bebek, tecavüz sonucu oldu

YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ

Dün sabah saatlerinde Fatma G., Emre K.'ye artık birlikte yaşamak istemediğini söyleyince çift arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatma G.'yi döven Emre K., koltuk süngerlerini mutfaktaki perdeye dayayıp, ateşe verdi. Evdeki camları da kıran Emre K., daha sonra kaçtı. Alevleri büyümeden söndüren Fatma G., durumu polise bildirdi.

Yeni doğum yapan kadından kan donduran sözler: Bebek, tecavüz sonucu oldu

"TECAVÜZ OLAYINDAN SONRA HAMİLE KALDIM"

Emre K. ile tanıştıktan sonra kötü günlerin başladığını anlatan Fatma G., "Bana platonik olarak aşıktı ancak ben arkadaş olarak kalmak istedim. Sonra bana uyuşturucu verdi ve başımdan bir tecavüz olayı geçti. Hamile kaldım ve bunu bir buçuk ay sonra öğrendim. Benim ve oğlumun kimliğini çaldı, cep telefonumu götürdü. Evde altınlarım vardı, onları alıp, başkalarına verdi. Aç kaldığımız günler oldu" dedi.

"EVE BAŞKA KADINLAR GETİRİYORMUŞ"

Doğum yapıp eve döndükten sonra oğlunun kendinden korkmaya başladığını belirten Fatma G., "Oğlum benden kaçıyordu. Ne olduğunu sorduğumda; Emre'nin eve başka kadınlar getirdiğini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Ona, 'Eğer annene bir şey söylersen, seni yakarız' demiş. Bugün de 'Seninle birlikte olmak istemiyorum. Artık benden ve çocuklarımdan uzak dur' dedim. Sonra sinirlenip, evi yaktı. Ben artık bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ne olur beni kurtarın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüpheli Emre K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni doğum yapan kadından kan donduran sözler: Bebek, tecavüz sonucu oldu
Yeni doğum yapan kadından kan donduran sözler: Bebek, tecavüz sonucu oldu
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AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİNİ DÖVÜP, EVİ ATEŞE VERDİ AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİNİ DÖVÜP, EVİ ATEŞE VERDİ Son dakika haberleri | Ayrılmak isteyen sevgilisini dövüp, evi ateşe verdi Son dakika haberleri | Ayrılmak isteyen sevgilisini dövüp, evi ateşe verdi
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, 'Tecavüz sonucu hamile kaldım' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da korkunç olay! Yeni doğum yapan talihsiz kadın, "Tecavüz sonucu hamile kaldım" dedi - Son Dakika
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