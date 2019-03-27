Son Dakika Haberleri: Adana'da Korkutan Yangın

Adana'da Korkutan Yangın

41 dakika önce

Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ceyhan ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangını söndürdü.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev sahibi Zahit S. de dumandan etkilendi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Ceyhan, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
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