Adana'da Korkutan Yangın
41 dakika önce
Adana'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana
'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Ceyhan
ilçesinde Türlübaş Mahallesi, Rauf Orbay
Caddesi'nde Zahit S.'ye ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangını söndürdü.
İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev sahibi Zahit S. de dumandan etkilendi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:00 Kaynak: İHA
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