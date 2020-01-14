Adana'da "korna çalma" cinayeti davası - Son Dakika
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Adana'da "korna çalma" cinayeti davası

6 saat önce

Adana'da, Suriyeli bir kişinin "korna çalma" tartışması sonrası bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 7 Iraklı sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da

Adana'da, Suriyeli bir kişinin "korna çalma" tartışması sonrası bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 7 Iraklı sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriyeli İbrahim Elzekkur'u (24) "korna çalma" tartışmasının ardından bıçaklayarak öldürdükleri ileri sürülen Iraklı sanıklardan tutuklu F.A, tutuksuz A.A, B.A, Y.A, N.A, H.H, N.K. ile müşteki ve avukatlar katıldı.

Duruşmada bir görgü tanığının dinlenmesinin ardından söz verilen müşteki Muhammed Zakkur, olayı gören iki tanığın daha bulunduğunu iddia etti.

Söz hakkı verilen sanıklardan H.H, yanlış anlaşılma yüzünden sanık olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Sanıklardan F.A. da eski savunmalarını tekrarlayarak, mahkemeye yazılı savunma verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.A'nın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan görüntülerle ilgili raporun gelmesinin beklenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olay


Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde, 5 Ağustos 2018'de "korna çalma" tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli İbrahim Elzekkur öldürülmüş, olayın ardından Irak uyruklu F.A, A.A, B.A, Y.A, N.A, H.H. ve N.K. tutuklanmıştı. Yargılama sırasında F.A. dışındaki diğer sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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