Adana'da "Korna trafiği açmaz" sloganıyla uygulama yapıldı - Son Dakika

Adana'da "Korna trafiği açmaz" sloganıyla uygulama yapıldı

Adana'da, "Korna trafiği açmaz" sloganıyla kent merkezinde araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Adana'da, "Korna trafiği açmaz" sloganıyla kent merkezinde araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek için korna uygulaması yaptı. "Korna trafiği açmaz" sloganıyla gerçekleştirilen uygulamada ekipler, durdurdukları toplu taşıma araçlarının sürücüleri başta olmak üzere herkesi gereksiz korna çalmamaları için uyardı. Ekipler, kamu huzurunun bozulması durumunda para cezası yazabileceklerini hatırlattığı sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Son Dakika

Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı

Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi

Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı

Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi

İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor