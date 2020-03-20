Adana'da "korona" tedbirleri arttırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'korona' tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

Adana'da "korona" tedbirleri arttırıldı

6 saat önce

Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması kararına ek tedbirler aldı.

Adana'da

Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması kararına ek tedbirler aldı.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle umuma açık istirahat ve eğlence yerleri faaliyetlerinin, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği hatırlatılarak, bu doğrultuda olağanüstü toplanan Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.


Alınan kararlar şöyle sıralandı:


"1 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleyen idareler tarafından, bazı ruhsatların faaliyet konularının üretim, satış, servis gibi birden fazla faaliyet konusunu kapsaması, bazı iş yerlerinin de kafe ve kafeterya tarzında umuma açık yer durumuna dönüşmüş olması nedeniyle bazı tereddütlerin oluştuğu, bu tereddütlerin giderilmesine yönelik, ruhsatlarında birden fazla faaliyet konusu yazılı umuma açık iş yeri şeklinde hizmet sunumu gerçekleştiren işletmelerde; hastalığın bulaşma ve yayılma riskini engellemek amacıyla masa ve sandalye konularak servis hizmeti verilmesine müsaade edilmemesine,


2 - Bazı iş yerlerinde, ruhsat faaliyet konusu farklı olmakla birlikte, iş yerinin dışarıdan görünen tabela ve isimliklerinin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.03.2020 tarih ve 5240 sayılı ve 16.03.2020 tarihli ve 153 sayılı yazılı emirleri ile geçici süreyle faaliyetleri durdurulduğu bildirilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasında geçen isimlerden olduğu, bunun yanı sıra ruhsat faaliyet konusu umuma açık istirahat ve eğlence yeri olmakla birlikte, iş yerinin dışarıdan görünen tabela ve isimliklerinin ilgili mevzuatında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasında geçen isimlerden olmaması sebebiyle, farklı ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına, vatandaşlarımızın yanlış bilgilenmesi neticesinde, sağlıksız ortamlara maruz kalmasını engellemek üzere, bu iş yerlerinin dışarıdan görünen tabela ve isimliklerinin ilgili mevzuatı gereğince ruhsat faaliyet konusu ile uyumlu hale getirilene kadar faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasına,


3 - Otellerin faaliyetlerinin devam etmesi kararlaştırıldığından, otellerde faaliyet gösteren ve vatandaşlarımızın; sosyalleşme, eğlenme, spor yapma gibi amaçlarla toplu olarak bulundukları SPA, hamam, sauna, masaj salonu, spor merkezi, disko gibi umuma açık istirahat ve eğlence yeri statüsünde olan yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,


4 - Ganyan bayi olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin içerisinde yer alan ve vatandaşların toplu olarak yarış sürecini ve sonuçlarını takip ederek vakit geçirdikleri kafe, oturma alanı gibi yerlerin kullanımın geçici süreyle durdurulmasına,


5 - Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kapsamında (unlu mamul, pasta, tatlı üretimi ve satışı gibi) hizmet vermesine rağmen ruhsatında, yukarıda bahsi geçen emir yazılarda faaliyeti geçici süre ile durdurulan işletmelere benzer hizmet sunumu yapılması sebebiyle bu işletmelerde de; hastalığın bulaşma ve yayılma riskini engellemek amacıyla masa ve sandalye konularak servis hizmeti verilmesine geçici süre ile müsaade edilmemesine, ancak doğrudan satış ve paket hizmetinin devam edebileceğine,


6 - Sokakta yapılan düğünlere müsaade edilmemesine, taziye çadırlarının kaldırılmasına, belediyelerin taziye çadırı kurulumu yapmamalarına,


7 - Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu çay ocaklarında hastalığın bulaşma ve yayılma riskini engellemek amacıyla masa ve sandalye konularak servis hizmeti verilmesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verilmiştir." - ADANA

İl Sağlık Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da "korona" tedbirleri arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]