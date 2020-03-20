Adana İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması kararına ek tedbirler aldı.



Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle umuma açık istirahat ve eğlence yerleri faaliyetlerinin, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği hatırlatılarak, bu doğrultuda olağanüstü toplanan Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.



Alınan kararlar şöyle sıralandı:



"1 - İş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleyen idareler tarafından, bazı ruhsatların faaliyet konularının üretim, satış, servis gibi birden fazla faaliyet konusunu kapsaması, bazı iş yerlerinin de kafe ve kafeterya tarzında umuma açık yer durumuna dönüşmüş olması nedeniyle bazı tereddütlerin oluştuğu, bu tereddütlerin giderilmesine yönelik, ruhsatlarında birden fazla faaliyet konusu yazılı umuma açık iş yeri şeklinde hizmet sunumu gerçekleştiren işletmelerde; hastalığın bulaşma ve yayılma riskini engellemek amacıyla masa ve sandalye konularak servis hizmeti verilmesine müsaade edilmemesine,



2 - Bazı iş yerlerinde, ruhsat faaliyet konusu farklı olmakla birlikte, iş yerinin dışarıdan görünen tabela ve isimliklerinin İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.03.2020 tarih ve 5240 sayılı ve 16.03.2020 tarihli ve 153 sayılı yazılı emirleri ile geçici süreyle faaliyetleri durdurulduğu bildirilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasında geçen isimlerden olduğu, bunun yanı sıra ruhsat faaliyet konusu umuma açık istirahat ve eğlence yeri olmakla birlikte, iş yerinin dışarıdan görünen tabela ve isimliklerinin ilgili mevzuatında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasında geçen isimlerden olmaması sebebiyle, farklı ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına, vatandaşlarımızın yanlış bilgilenmesi neticesinde, sağlıksız ortamlara maruz kalmasını engellemek üzere, bu iş yerlerinin dışarıdan görünen tabela ve isimliklerinin ilgili mevzuatı gereğince ruhsat faaliyet konusu ile uyumlu hale getirilene kadar faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasına,



3 - Otellerin faaliyetlerinin devam etmesi kararlaştırıldığından, otellerde faaliyet gösteren ve vatandaşlarımızın; sosyalleşme, eğlenme, spor yapma gibi amaçlarla toplu olarak bulundukları SPA, hamam, sauna, masaj salonu, spor merkezi, disko gibi umuma açık istirahat ve eğlence yeri statüsünde olan yerlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,



4 - Ganyan bayi olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin içerisinde yer alan ve vatandaşların toplu olarak yarış sürecini ve sonuçlarını takip ederek vakit geçirdikleri kafe, oturma alanı gibi yerlerin kullanımın geçici süreyle durdurulmasına,



5 - Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kapsamında (unlu mamul, pasta, tatlı üretimi ve satışı gibi) hizmet vermesine rağmen ruhsatında, yukarıda bahsi geçen emir yazılarda faaliyeti geçici süre ile durdurulan işletmelere benzer hizmet sunumu yapılması sebebiyle bu işletmelerde de; hastalığın bulaşma ve yayılma riskini engellemek amacıyla masa ve sandalye konularak servis hizmeti verilmesine geçici süre ile müsaade edilmemesine, ancak doğrudan satış ve paket hizmetinin devam edebileceğine,



6 - Sokakta yapılan düğünlere müsaade edilmemesine, taziye çadırlarının kaldırılmasına, belediyelerin taziye çadırı kurulumu yapmamalarına,



7 - Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu çay ocaklarında hastalığın bulaşma ve yayılma riskini engellemek amacıyla masa ve sandalye konularak servis hizmeti verilmesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verilmiştir." - ADANA