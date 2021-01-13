Adana'da korona virüs aşılarının yapılacağı oda görüntülendi - Son Dakika

Adana'da korona virüs aşılarının yapılacağı oda görüntülendi

13.01.2021 16:17
Adana'da korona virüs aşılarının yapılacağı oda görüntülendi, System.String[]

Adana'daki özel bir hastanenin aşı odası görüntülendi.

Adana'daki özel bir hastanenin aşı odası görüntülendi. Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için hastanenin ayrı bir noktasında oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılının ilk kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kitlesel aşılamalara perşembe ya da cuma günü başlanacağını söyledi. Sağlık Bakanlığının tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda Acıbadem Adana Hastanesinde kurulan aşı odası görüntülendi.

Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için hastanenin ayrı bir noktasında oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için de alanlar kuruldu. Acıbadem Adana Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, İHA munabirine yaptığı açıklamada, aşıları beklediklerini söyledi.

"HAZIRIZ, BEKLİYORUZ"

Arabacı, "Aşılama için hazırlığı yaptık, bekliyoruz. Her 10 kişiye 1 oda şeklinde ayarlamamızı yaptık. Odalarımızda genel olarak lavabo ve sedye bulunmak zorunda. Girişe yakın olmalı. Hemşirelerimize görev atamalarını yaptık. 2 hekim hastaları takip edeceğiz. Bunun dışında çalışanlarımızda aşının gelmesini bekliyorlar. Bir an önce bizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamayı başlatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Tedbirleri de anlatan Arabacı, "Hazır sedyelerimiz var. Aşıladığımız kişide herhangi bir durum olması halinde acil servis buraya çok yakın. Burada ilk müdahalemizi yapıp kişiyi acil servise almayı planlıyoruz. Bizim çalışan sayımız 670 civarında. Covid-19 geçirenler aşı olamayacaklar. Biz de planlamamızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da korona virüs aşılarının yapılacağı oda görüntülendi - Son Dakika


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