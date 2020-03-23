Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal medyadan asılsız ve provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonunda polis, asılsız paylaşım yaptığı belirlenen 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında, "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapanlar hakkında gelen ihbarların anında değerlendirildiği bildirildi.

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:48 Kaynak: AA

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