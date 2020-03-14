Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı - Son Dakika
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Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı

6 saat önce

Adana Valiliği tarafından, koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı, System.String[]

Adana Valiliği tarafından, koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, Valilik Salonu'ndaki toplantıda, koronavirüsün etkisinin Çin başta olmak üzere İtalya, İran, Güney Kore, İspanya gibi 120'den fazla ülkeye yayılmış durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların, hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu belirten Demirtaş, her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Okullarda dezenfekte çalışmalarına geçen hafta başladıklarını aktaran Demirtaş, "Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hastanelerimizi her zamankinden daha hijyenik halde tutmak için tedbirlerimizi artıracağız.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı AVM, otobüs, dolmuş, metro durakları, gar, otogar, havalimanı gibi mekanların daha temiz tutulmasını sağlayacağız. Yine parkların, sokakların, caddelerin temizliği aksatılmayacak." diye konuştu.

Demirtaş, çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşür, içerik ve görsellerin yerel televizyonlar ve radyolar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılarak, toplumda duyarlılık oluşturulmasının sağlanacağını söyledi.

Tedbir amaçlı askeri birliklerimizin hafta sonu çarşı izinleri iptal edildiğini hatırlatan Vali Demirtaş, hastane ziyaretleri ve refakat işlemleriyle ilgili olarak da yeniden düzenleme yapıldığını belirtti.

"Krizi fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmayacağız"

Koronavirüs mücadelesini, fırsata dönüştürmek isteyen bir kesimin varlığına da işaret eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Birtakım kişiler, özellikle maske ve dezenfektan ürünlerinin fiyatlarını artırmak suretiyle haksız kazanç sağlarken, piyasa koşullarının da bu durumdan olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadırlar.

Buradan bir kez daha altını çizmek isterim ki bu kişilere valilik olarak fırsat vermeyeceğiz. Bu hususta vatandaşlarımızdan gelen tüm şikayetleri dikkate alacak, ilgili kurumlarımız aracılığıyla denetimlerimizi sıklaştıracağız. Krizi fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmayacağız."

Daha sonra Adana Halk Sağlığı Başkanı Tanju Altınsu da vali yardımcıları, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, koronavirüsün belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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