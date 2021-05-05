Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Bazı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen zanlılar S.A ve O.K, polis merkezine götürüldü.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada üç ayrı poşette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu