Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi

12.05.2022 08:23

Adana'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Tapantepe Yolu'nda devriye görevi yapan Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durumdan şüphelendiği 01 AHL 035 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen minibüsteki şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Turhan Cemal Beriken Buvları'nda kaçışını sürdüren şüphelilerin minibüsü, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde durduruldu.

Polise yakalanmamak için aracın kapılarını kilitleyen şüpheliler, minibüsün camını kıran ekiplerin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Minibüste yapılan aramalarda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Biri yabancı uyruklu iki şüpheli ile detaylı incelenmek üzere minibüs Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi
Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan gasp ve oto hırsızlığı şüphelileri tutuklandı Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan gasp ve oto hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
08:39 Alemin Kralı dizisiyle ünlenen Yağmur Ün, evlilik haberini böyle duyurdu: Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak
08:36 Bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti: Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı
08:34 AK Parti Genel Yardımcısı Özlem Zengin'den Mehmet Boynukalın açıklaması: İstifasında dahlim yok ama Ayasofya'nın daha da özgürleştiğini düşünüyorum
08:32 Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, buzlar çözüldü
08:25 12 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum
08:18 Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü
08:14 12 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:05 12 Mayıs Perşembe günü hava nasıl olacak?
08:00 Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 09:06:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement