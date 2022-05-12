Kovalamaca sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan minibüste çok sayıda makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Tapantepe Yolu'nda devriye görevi yapan Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, durumdan şüphelendiği 01 AHL 035 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen minibüsteki şüpheliler, araçla kaçmaya başladı. Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Turhan Cemal Beriken Buvları'nda kaçışını sürdüren şüphelilerin minibüsü, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde durduruldu.

Polise yakalanmamak için aracın kapılarını kilitleyen şüpheliler, minibüsün camını kıran ekiplerin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Minibüste yapılan aramalarda çok sayıda makaron ele geçirildi.

Biri yabancı uyruklu iki şüpheli ile detaylı incelenmek üzere minibüs Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.