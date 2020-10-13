Adana'da Kovid-19 denetimde maske takmadığı belirlenen 6 kişiye para cezası - Son Dakika

Adana'da Kovid-19 denetimde maske takmadığı belirlenen 6 kişiye para cezası
13.10.2020 12:23
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı tespit edilen 6 kişiye 900'er lira ceza uygulandı.
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı tespit edilen 6 kişiye 900'er lira ceza uygulandı.
İl ve ilçe jandarma ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yaptı.
Denetimlerde 394 işletme, 11 ticari taksi, 7 pazar yeri ve 108 toplu taşıma aracı kontrol edildi, maske takmadığı belirlenen 6 kişiye 900'er lira ceza uygulandı.
Son Dakika Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor