Adana'da Kovid-19 denetimde maske takmadığı belirlenen 6 kişiye para cezası - Son Dakika

İl ve ilçe jandarma ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yaptı.

Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak

Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım