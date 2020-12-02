Adana'da, Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkanlara kahvaltı ve yemek desteğinde bulunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Belediye bünyesindeki Derman ekipleri, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden alınan pozitif Kovid-19 test belgesini, Adana Büyükşehir Belediyesinin "05354540101" numaralı Whatsapp destek hattına gönderenlere kahvaltı ve sıcak yemek servisi yapıyor.
Ekiplerin, yemek servisine, vatandaşların karantina süresi bitene kadar devam edeceği bildirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kovid-19 hastalarına kahvaltı ve yemek desteği veriliyor - Son Dakika