Adana'da Kovid-19 hastalarına kahvaltı ve yemek desteği veriliyor - Son Dakika

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkanlara kahvaltı ve yemek desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Belediye bünyesindeki Derman ekipleri, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden alınan pozitif Kovid-19 test belgesini, Adana Büyükşehir Belediyesinin "05354540101" numaralı Whatsapp destek hattına gönderenlere kahvaltı ve sıcak yemek servisi yapıyor.

Ekiplerin, yemek servisine, vatandaşların karantina süresi bitene kadar devam edeceği bildirildi.