Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı
18.11.2020 00:13
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların çoğalması üzerine ilçeye bağlı Asmalı Mahallesi'ndeki Gebeören Sokak'ın bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.
Vural, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağını belirtti.
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