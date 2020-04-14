Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında market ve pazar yerleri denetlenecek - Son Dakika

Adana Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, market ve pazar yerlerindeki uygulamaların denetlenmesi amacıyla ekip oluşturdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personelden oluşturulan ekipler, il genelindeki market ve pazar yerlerinde denetleme yaparak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaracak.

Kurallara uymadığı tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulanacak. Görevliler, market ve pazar yerlerindeki vatandaşlara da maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları hususlarında uyarıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, salgınla mücadele kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışma ve denetimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Kent genelinde market ve pazar yerlerinde sosyal izolasyonun sağlanması ve sosyal mesafenin tesis edilmesi açısından belirlenen kurallara eksiksiz uyulmasının önemini belirten Demirtaş, ekiplerin denetimlerini sürdüreceğini ve kurallara uyulması konusunda tüm vatandaşlara gerekli uyarıları yapacağını bildirdi.