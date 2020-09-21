Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün salonlarına ceza - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve düğün salonu işletmecisine para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede düğün salonlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bazı düğün salonlarında tedbirlere uyulmadığını tespit etti.

Vatandaşları tedbirler ve son alınan kararlar konusunda uyaran ekipler, düğün sahibi ve düğün salonu işletmecisi 12 kişiye toplam 100 bin lira ceza kesti.