Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi

06.01.2021 09:59

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden alkışlarla uğurlandı.

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan 8 yaşındaki Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nden alkışlarla uğurlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yılbaşından hemen önce rahatsızlanan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elif, koronavirüs servisinde tedaviye alındı.

Multisistem İnflamatuar Sendromu gelişen Elif, uygulanan tedavilere yanıt vererek Kovid-19'u atlatmayı başardı.

Elif, hastaneden taburcu edilirken sağlık çalışanlarına mektupla teşekkür etti.

Mektubu tedavi gördüğü serviste sağlık çalışanlarına okuyan Elif, şunları kaydetti:

"Benim gibi çocukları iyileştirdiğiniz için size minnettarım. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz ve güzel günlere kavuşacağız. Koronavirüsü yenmek için ailenizi göremiyorsunuz, çocuklarınıza sarılamıyorsunuz, gece gündüz demeden bizim için çalışıyorsunuz Sizlerin verdiği bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu zor günlerde sizlere başarılar diliyorum, hepinizi çok seviyorum."

Elif, daha sonra alkışlarla hastaneden uğurlandı.

"Çocuk vakalarımız, daha evvelki bilindiğinden daha ağır geçiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, Kovid-19'un çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğini belirtti.

Elif'in de zorlu bir süreçten geçtiğini bildiren Alabaz, "Elif, son zamanlarda gelen çocuk hastalarımız gibi ağır bir şekilde bize geldi. Özellikle Kovid-19'a bağlı bazı çocuk vakalarımız, daha evvelki bilindiğinden daha ağır geçiriyor. Elif de bunlardan birine örnek. O nedenle halkın aslında 'çocuk vakaları daha hafif geçiriyor veya geçirseler bile fark edilmiyor' gibi imajı kafalarından silmeleri çok önemli." ifadelerini kullandı.

Alabaz, özellikle çocuklardaki vakaların öncelikle bir solunum enfeksiyonu gibi başladığı anlatarak, "Elif biraz daha geç kalsaydı çok daha ağır bir tabloyla yoğun bakımda yatması gerekecekti. Ne yazık ki birçok hasta bize gelemeden de bu şekilde vefat edebiliyor. O nedenle ailelerin şu dönemde Kovid-19 olabileceğini düşüneceği her hastayı erken bir zamanda hekime getirmeleri çok önemli." şeklinde uyarıda bulundu.

Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi

Balcalı Hastanesi, Koronavirüs, Çocuk, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika


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