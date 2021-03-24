Adana'da Kozan-Feke kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika

Adana'da Kozan-Feke kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı

Adana'da, Kozan-Feke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

Adana'da, Kozan- Feke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kozan-Feke kara yolu Düzağaç mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanla bölgeye gelen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridinin kapanmasına neden oldu. Yolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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