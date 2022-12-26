İntihar etmek için Kozan Kalesi'nin altındaki kayalıklara çıktığı belirtilen S.M. (17) polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçirildi. Çıktığı kayalıklardan inemeyen gencin kurtarılması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiyeye bağlı Cankurtaran ekibi, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan S.M'yi kale surlarından aşağıya attığı ip merdivenle kurtardı.
Bu sırada üşüyen gence bir polis memuru da montunu verdi. S.M, kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti - Son Dakika