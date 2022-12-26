Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti

26.12.2022 16:42

Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklara çıkıp intihar etmek isteyen bir genç, polis ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı. Bir polis memurunun uzun süre kayalıkların tepesinde kalan ve üşüyen gence montunu vermesi ise gönülleri fethetti.

İntihar etmek için Kozan Kalesi'nin altındaki kayalıklara çıktığı belirtilen S.M. (17) polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçirildi. Çıktığı kayalıklardan inemeyen gencin kurtarılması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İP MERDİVENLE KURTARDILAR

Bölgeye yönlendirilen itfaiyeye bağlı Cankurtaran ekibi, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan S.M'yi kale surlarından aşağıya attığı ip merdivenle kurtardı.

POLİS MONTUNU VERDİ

Bu sırada üşüyen gence bir polis memuru da montunu verdi. S.M, kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı GEZMEK İÇİN ÇIKTIĞI KALEDE MAHSUR KALDI, İP MERDİVENLE KURTARILDI GEZMEK İÇİN ÇIKTIĞI KALEDE MAHSUR KALDI, İP MERDİVENLE KURTARILDI

Kozan Kalesi, İtfaiye, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 Gözler EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdede! Yılın son Kabine Toplantısı başladı
17:12 Memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar! Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı
17:04 Galatasaray'ın yıldızından ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz
16:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir
16:33 Ayşegül Yıldız'dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı: Babam hayatta olmasaydı Tatlıses ile olmayabilirdim
16:33 Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar
16:08 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi!
16:01 Korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti: Cinsel içerikli konuşma yaparken ateş ettim
15:58 İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı
15:53 Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 17:32:32. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement