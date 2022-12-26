Bu sırada üşüyen gence bir polis memuru da montunu verdi. S.M, kontrol amaçlı Kozan Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

İntihar etmek için Kozan Kalesi 'nin altındaki kayalıklara çıktığı belirtilen S.M. (17) polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçirildi. Çıktığı kayalıklardan inemeyen gencin kurtarılması için durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti - Son Dakika

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