Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı - Son Dakika

Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı

Son Güncelleme: 01.09.2023 17:51

Adana'da kredisiz tasarruf finansmanıyla ev sahibi olma imkanı sağlayan bir iş yerine giden şüpheli, mağdur edildiğini ve parasını alamadığını öne sürerek bir çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna olan şüpheli, gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Adana'da kredisiz tasarruf finansmanı tarafından mağdur edildiği iddiasıyla iş yerindeki bir çalışanı pompalı tüfekle rehin alan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kredisiz tasarruf finansmanıyla ev sahibi olma imkanı sağlayan bir iş yerine giden şüpheli, mağdur edildiğini ve parasını alamadığını öne sürerek bir çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

EKİPLER İKNA ETTİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bir süre konuştukları şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı. Şüpheli, Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Seyhan, Adana, Suç, 3. Sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı - Son Dakika
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