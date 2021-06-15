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Adana'da küçükbaş hayvan ıslahında ikinci 5 yıl için imzalar atıldı - Son Dakika

Adana'da küçükbaş hayvan ıslahında ikinci 5 yıl için imzalar atıldı

15.06.2021 17:01
Adana'da küçükbaş hayvan ıslahında ikinci 5 yıl için imzalar atıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2005 yılında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı küçükbaş hayvan ıslahı çalışması olan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin ikinci 5 yılı için Adana İli Koyun-Keçi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2005 yılında başlatılan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı küçükbaş hayvan ıslahı çalışması olan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin ikinci 5 yılı için Adana İli Koyun-Keçi Damızlık Birliği ile protokol imzalandı.

Adana İli Koyun-Keçi Damızlık Birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" 2013 yılında İvesi koyun ırkında başladı. Halen devam eden projelerin İvesi koyun ırkı projesinin ikinci 5 yılı için protokol imzalandı. Adana İli Koyun-Keçi Damızlık Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 2018 yılında yürütülmeye başlanan KIL-1 Projesi kapsamında, 5 yıllık periyotlar halinde uygulanan projenin imzaları, 2021 yılında ikinci 5 yıl için atıldı.

İvesi koyun ırkı için ilk 5 yıl 41 yetiştirici ile başlayan projenin amacının, yetiştiricinin elinde bulunan mevcut ırkın et süt ve yapağı gibi verimini arttırmak, damızlık değer taşıyan bir sürü elde edebilmek ve damızlık materyalin sayısını arttırarak ekonomik olarak hem yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek hem de ülke hayvancılığına genetik kapasitesi yüksek bir ırk sağlamak olduğu belirtildi.

Mevcut projenin başarılı olması ile birlikte 2015 yılında 47 yetiştirici ile kıl keçisi KIL-1 Projesi, 2017 yılında ise 38 yetiştirici ile Kıl keçisi KIL-2 Projesi uygulanmaya konuldu. Uygulamanın amacına ulaşması için projede yer alan yetiştiricilere mevcut desteklemeler dışında Bakanlıkça ayrıca ek bir destek ödemesi yapılıyor. - ADANA

Adana'da küçükbaş hayvan ıslahında ikinci 5 yıl için imzalar atıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da küçükbaş hayvan ıslahında ikinci 5 yıl için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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