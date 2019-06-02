Son Dakika Haberleri: Adana'da "küfürlü konuşma" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Adana'da "küfürlü konuşma" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

18 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyarılan bir grup silah kullanınca 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da
Adana'nın Seyhan ilçesinde küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyarılan bir grup silah kullanınca 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ova Mahallesi'nde Yunus A (53), oğlu Yusuf A. (23) ile birlikte ikametine gittiği sırada yolda küfürlü konuşan kişilere uyarıda bulundu. Gruptan açılan ateşte baba ve oğlu kurşunla yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırılan baba ve oğul buradan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Başından yaralanan baba Yunus A. kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:54 Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel
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