Kırmızı örtü üzerinden katile ulaşıldı! Üçü de gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırmızı örtü üzerinden katile ulaşıldı! Üçü de gözaltına alındı

29.08.2022 10:43

Adana'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan cesedin, Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu ortaya çıktı. Cesedin üzerine örtülen kırmızı örtüyü incelemeye alan polis, aynı mahallede oturan Ahmet Çakar'ın evinde de aynı örtüden buldu. Saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alınan Çakar, Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can tutuklandı.

24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde mahalleli, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerine kırmızı bir örtü örtüldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerindeki araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu tespit edildi.

Cinayeti, cesedin üzerine örtülen kırmızı örtü aydınlattı

EVİNDE AYNI ÖRTÜDEN BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin'in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar'ın, aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adresteki aramada Sezgin'in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar ile Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can'ın olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.'nin (27) evine gittiklerini belirledi.

Cinayeti, cesedin üzerine örtülen kırmızı örtü aydınlattı

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Ekipler, Yusuf G.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Çakar ile Ahmet Çakantimor, Mürsel Can, Yusuf G. ve Mercan C. (36), gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar'ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.

Cinayeti, cesedin üzerine örtülen kırmızı örtü aydınlattı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Ahmet Çakar, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı örtü üzerinden katile ulaşıldı! Üçü de gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı örtü üzerinden katile ulaşıldı! Üçü de gözaltına alındı - Son Dakika
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