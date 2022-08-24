Evin bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Evin bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

24.08.2022 14:29

ADANA'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

ADANA'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde yapılan araştırmada, tabancaya ise rastlanmadı.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Adana'da metruk evde erkek cesedi bulundu Adana'da metruk evde erkek cesedi bulundu Kullanılmayan evin bahçesinde başından vurulmuş olarak bulundu Kullanılmayan evin bahçesinde başından vurulmuş olarak bulundu
Kaynak: DHA

Narlıca, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evin bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:39:04. #1.13#
SON DAKİKA: Evin bahçesinde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement