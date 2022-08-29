Cinayet zanlılarını "kırmızı örtü" ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayet zanlılarını "kırmızı örtü" ele verdi

29.08.2022 10:19

Adana'da kullanılmayan evin bahçesinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 kişiye, öldürülen şahsın üzerindeki kırmızı örtüden ulaşıldı.

Adana'da kullanılmayan evin bahçesinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 kişiye, öldürülen şahsın üzerindeki kırmızı örtüden ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle kapatıldığını belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerinde yapılan araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin'e (32) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin'in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde araştırma yaptı. Cinayet dedektifleri, Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar'ın (19), aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adreste yapılan aramada Sezgin'in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar'ın, Ahmet Çakantimor (20) ve Mürsel Can'ın (36) olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.'nin (27) evine gittiklerini belirledi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Yusuf G.'nin aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli ile birlikte Mercan C. (36) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar'ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dedi. Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

YORUMLAR
500
Metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Metruk evde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Yakalama kararı olan otomobil ile polisten kaçtılar: 1 gözaltı Yakalama kararı olan otomobil ile polisten kaçtılar: 1 gözaltı
Kaynak: İHA

Narlıca, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayet zanlılarını 'kırmızı örtü' ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
09:25 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
09:06 İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda
08:33 İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
08:21 Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyayı salladı! "O kadar paraya bu gelinlik"
07:57 12 Eylül'de açılacak okullar öncesi kırtasiye masrafları velilerin canını sıkıyor! Harcamalar 1.500 liraya kadar değişkenlik gösteriyor
07:40 Akşener'den "balkon konuşması" sözleri: Biz seçimi kazandığımızda kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlarda yapacağız
03:34 Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 10:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: Cinayet zanlılarını "kırmızı örtü" ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement